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      На які міста України може напасти Путін: прогноз Дейнеги

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      На які міста України може напасти Путін
      На які міста України може напасти Путін / riafan.ru

      Російській Федерації потрібна вся територія України. Донбас – це ймовірно інструмент для досягення поставленого завдання.

      Про це розповів волонтер та засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега під час телемосту між 24 каналом і грузинським Руставі-2.

      Важливо! Новий указ Путіна: тепер російський паспорт мають можливість отримати жителі всього Донбасу

      "Крим для Росії – це був проект, який завершений. Він їй був потрібен повністю, вона собі взяла його у свій склад зі всіма наслідками", – пояснив Дейнега.

      За його словами, Росії не потрібен Донбас. Адже вона навіть не наважується визнати псевдореспубліки.

      Можна сміло стверджувати, що Донбас, як такий, Росії не потрібен. РФ потрібна Україна. Але Донбас може стати тим важелем, яким Росія може смикати, 
      – пояснив волонтер.

      Він додав, що при певних обставинах Росія готова на Донбасі йти широким фронтом, а також наступати на інші українські міста.

      Може спробувати взяти Маріуполь, Харків, тобто вийти на море, до слова, вони вже майже анексували Азовське море. В цьому напрямку вони можуть рухатись, але Донбас – це все ж не ціль як Крим. Донбас – це інструмент, 
      – наголосив гість студії. 

      росія україна напад
      Звідки чекати удару Росії на Україну

      Дивіться телеміст між 24 каналом і грузинським Руставі-2:

       

      blog_ava
      Новий указ Путіна: тепер російський паспорт мають можливість отримати жителі всього Донбасу
      сьогодні
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Новини Маріуполя Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
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