Елітний спецпідрозділ "Rangers" оголошує набір сміливих воїнів: як долучитися
Спеціальний підрозділ "Rangers" шукає побратимів та посестер, які хочуть закарбувати своє ім’я в історії незалежної України. Їм потрібні відважні та вмотивовані воїни, які готові боронити країну зі зброєю в руках.
Вони обіцяють команду, де бойові побратими об'єднуються під керівництвом досвідчених командирів. Набір відкритий для воїнів з різними видами військово-освітньої підготовки. Для більш детальної інформації переходьте на сайт спецпідрозділу.
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Що пропонують "Rangers"
У зв`язку з доукомплектацією спеціального підрозділу "Rangers" оголошується набір мотивованих та сміливих воїнів.
Якщо ви шукаєте команду з бойових побратимів та посестер на чолі з розумними та досвідченими командирами, то телефонуйте,
– мовиться у повідомленні спецпідрозділу.
Спецпідрозділ "Rangers": дивіться відео
Що пропонують:
- гідне ставлення від командирів;
- проходження служби за фаховим напрямком;
- бойова підготовка відповідно до стандартів НАТО;
- своєчасне грошове забезпечення на рівні спеціальних підрозділів;
- допомога в мобілізації або переведенні з інших підрозділів ЗСУ.
Що гарантують:
- своєчасна ротація, не більше 3-х місяців в зоні ведення бойових дій;
- супровід та медична допомога до повної реабілітації;
- повне забезпечення речовим майном та засобами індивідуального захисту;
- грошове забезпечення на рівні спеціальних підрозділів від 27 до 150 тисяч гривень;
- використання новітніх зразків озброєння та роботизованих систем ураження.
Як потрапити у спецпідрозділ
Для того, щоб потрапити у спецпідрозділ телефонуйте до відділу персоналу "Rangers" за номером +38 093 810 75 67