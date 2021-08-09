НАБУ хоче просити Інтерпол оголосити Януковича в міжнародний розшук

Національне антикорупційне бюро планує звернутися в Інтерпол у справі президента-втікача Віктора Януковича. Детективи проситимуть оголосити політика в міжнародний розшук.

НАБУ отримало рішення суду про заочний арешт Януковича, що дозволяє надалі клопотати про міжнародний розшук. Про це на брифінгу заявив глава відомства Артем Ситник.

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Далі будемо пробувати (оголосити в розшук Інтерполу – 24 канал). Наскільки це буде успішно – велике питання,

– сказав Ситник.

Зауважимо, наразі президент-втікач переховується від слідства у Росії.

Суд дозволив заочне розслідування справи Януковича

Печерський райсуд Києва 2 серпня задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та дозволив заочне розслідування справи Януковича. Мовиться про масові розстріли активістів на Майдані Незалежності у 2014 році.

У чому підозрюють президента-втікача

За даними слідства, Янукович використав свої президентські повноваження намагаючись припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу його перебування при владі. Діяв він у змові з колишніми головою СБУ та міністром внутрішніх справ.

Так чиновники організували перешкоджання демонстрації, що призвели до смерті 62 протестувальників.