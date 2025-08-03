У липні 2025 року влада спробувала ліквідувати незалежність НАБУ, підпорядкувавши його генпрокурору. На тлі цього у бюро запевнили, що будуть збільшувати кількість гучних викриттів,

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю очільника НАБУ Семена Кривоноса для "ВВС Україна".

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Як НАБУ збирається протистояти тиску?

Так, у Кривоноса запитали, чи має НАБУ "план Б" на випадок нових зазіхань на незалежність структури. На що очільник бюро відповів, що "план Б" – це посилювати ефективність і збільшувати кількість гучних викриттів.

Тоді суспільство буде більше нам довіряти. І захистить нас в будь-якій спробі знищити нашу незалежність. Я сподіваюся, що ми довіру суспільства завоюємо і виправдаємо його запит на справедливість. Нам дуже багато треба працювати. Я багато що зрозумів і почув під час цих подій. Нам є кого викривати та що викривати в сенсі корупції,

– додав він.

Водночас Семен Кривонос не виключає нових спроб тиску на антикорупційні органи. За його словами, тиск буде завжди, адже НАБУ та САП займаються розслідуванням топкорупції – тиснути може як вдала, так і олігархічні групи. Проте бюро готове до цього.

"Брудна кампанія й замовні матеріали не припиняються – вони далі публікуються на анонімних телеграм-каналах", – констатував Кривонос.

До речі, у тому ж інтерв'ю голова НАБУ Кривонос розповів, як переконував Зеленського не підписувати законопроєкт №12414.