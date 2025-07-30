Новий законопроєкт про НАБУ і САП дає "контроль за певними посадовцями", – Стефанчук
- Новий законопроєкт про НАБУ та САП надає можливість контролювати певних посадовців антикорупційних органів через тести на поліграфі та інші заходи.
- Законопроєкт включає запобіжники від російського впливу та є комплексним, за словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.
Невдовзі Верховна Рада має проголосувати за новий законопроєкт щодо НАБУ та САП. У парламенті кажуть, що воно дає контроль над певними посадовцями.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука для телеканалу "Ми – Україна".
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Що міститься у новому законопроєкті про НАБУ і САП?
За словами Стефанчука, президентський законопроєкт про НАБУ і САП є комплексним. Крім повернення до старих норм, він надає можливість здійснювати контроль за певними посадовцями антикорупційних органів
Це проходження відповідних тестів на поліграфі, це дослідження і контроль їх. Це те, що є стабільною практикою в усьому демократичному суспільстві, щоб ми не отримували "кротів" в цих органах. Тобто це має бути баланс довіри і ефективності,
– зазначив він.
Голова Верховної Ради вважає, що цей закон є розумним балансом і не є простим поверненням того, що було. Відмінністю є наявність запобіжників від російського впливу в антикорупційних органах.
Нагадаємо, голосування за новий законопроєкт про НАБУ і САП має відбутися 31 липня. Зеленський сподівається на підтримку серед нардепів.