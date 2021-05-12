НАБУ оголосило в розшук підозрювану у справі "Приватбанку"

Детективи НАБУ оголосили в розшук Олену Бичихіну. Вона була керівницею одного з підрозділів "Приватбанку" і підозрюється у розтраті грошей банку.

Жінку підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину – привласненні і розтраті майна через службові зловживання. Бичихіна – одна з трьох підозрюваних у справі "Приватбанку".

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Бичихіна може перебувати за кордоном

Олена Бичихіна одночасно обіймала посаду першої заступниці голови правління у пов'язаній страховій компанії і була керівницею одного з підрозділів банку.

Раніше повідомлялося, що Олена Бичихіна перебуває за кордоном. За інформацією НАБУ, жінка покинула територію України лише за тиждень до того, як відбулося затримання іншого фігуранта справи "Приватбанку" – Володимира Яценка.

У НАБУ висловлювали сподівання, що і Бичихіну, і третього фігуранта справи – ексголову правління "Приватбанку" Олександра Дубілета, невдовзі вдасться розшукати.

Розтрата грошей "Приватбанку": що відомо

У грудні 2016 році Україна націоналізувала "Приватбанк" та зробила його державним. Тоді НБУ визнав установу неплатоспроможною.

Знаючи про майбутню націоналізацію, топ-менеджери підготували план розтрати грошей.

Він полягав у тому, щоб нарахувати і виплатити собі додаткові винагороди. При цьому така виплата договорами не передбачалась.

У листопаді 2019 року тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка передав до НАБУ справу про розтрату грошей "Приватбанку".

У лютому 2021 року, коли були оголошені підозри, один з фігурантів – Володимир Яценко – намагався втекти. Того ж дня його "зняли" з літака у "Борисполі". Наразі за нього внесли заставу, а інших 2 фігурантів розшукують.