У НАБУ просять РНБО ввести санкції проти Фірташа

Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро просить Раду національної безпеки та оборони перевірити облгази, а також – накласти санкції на олігарха Дмитра Фірташа.

У НАБУ просять негайно здійснити комплексну перевірку облгазів, зобов’язати їх вказувати кінцевих бенефіціарів. Крім того, стверджують, що потрібно законодавчо закріпити можливість введення в газорозподільні компанії тимчасової адміністрації.

Раніше РНБО може ввести санкції і проти Фірташа, і проти Коломойського, – Рибачук

Санкції проти Фірташа

Окремо просять розглянути питання про застосування персональних санкцій проти Фірташа.

Рада громадського контролю повідомляє про факти несанкціонованого відбору газу компаніями, які можуть бути пов’язані з російськими вигодонабувачами, а також із Сергієм Курченком та Фірташем.

Чутки про санкції проти Фірташа були й раніше

РНБО під час засідання 26 лютого ввела санкції проти 10 громадян України. Перед засіданням ЗМІ писали, що обмеження можуть стосуватись Фірташа.

Так, журналіст Денис Бігус за декілька годин до засідання РНБО на своїй сторінці у фейсбуці заявляв, що санкції проти Фірташа застосують.

Однак цього не сталось.