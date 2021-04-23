У НАБУ просять РНБО ввести санкції проти Фірташа

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Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро просить Раду національної безпеки та оборони перевірити облгази, а також – накласти санкції на олігарха Дмитра Фірташа.

Джерело:

Рада громадського контролю НАБУ

У НАБУ просять негайно здійснити комплексну перевірку облгазів, зобов’язати їх вказувати кінцевих бенефіціарів. Крім того, стверджують, що потрібно законодавчо закріпити можливість введення в газорозподільні компанії тимчасової адміністрації.

Раніше РНБО може ввести санкції і проти Фірташа, і проти Коломойського, – Рибачук

Санкції проти Фірташа

Окремо просять розглянути питання про застосування персональних санкцій проти Фірташа.

Рада громадського контролю повідомляє про факти несанкціонованого відбору газу компаніями, які можуть бути пов’язані з російськими вигодонабувачами, а також із Сергієм Курченком та Фірташем.

Чутки про санкції проти Фірташа були й раніше

  • РНБО під час засідання 26 лютого ввела санкції проти 10 громадян України. Перед засіданням ЗМІ писали, що обмеження можуть стосуватись Фірташа.
  • Так, журналіст Денис Бігус за декілька годин до засідання РНБО на своїй сторінці у фейсбуці заявляв, що санкції проти Фірташа застосують.
  • Однак цього не сталось.
Зверніть увагу!  Фірташ – це український мільярдер, який володіє, зокрема, компанією Group DF. До речі, США його підозрюють у підкупі індійських чиновників для отримання вигідної угоди для Boeing – дозволу на розробку титанових родовищ. У червні 2019 року австрійський суд дозволив екстрадицію Фірташа до США, але його захист це оскаржує.