Антикорупційна вертикаль в Україні: що таке НАБУ і САП та чим відрізняється від ДБР і БЕБ

22 липня 2025 року Верховна Рада проголосувала, а президент Зеленський підписав законопроєкт, що суттєво обмежує незалежність антикорупційних органів НАБУ і САП. Того ж вечора на вулиці українських міст вийшли люди з протестами проти дій влади. Ще більше обурення почало ширитися в соцмережах. Щоправда, не всі обурені достеменно розуміють, чим саме вони роздратовані, що таке НАБУ і БЕБ, чим НАЗК відрізняється від ДБР і чому ВАКС не дорівнює САП.

24 Канал підготував короткий експлейнер і пояснює, з чого та з кого складається антикорупційна вертикаль в Україні, хто й кому підпорядковується і як розшифровуються всі ці складні абревіатури.

До теми Чому ліквідація незалежності НАБУ та САП – це гра з вогнем і як скандал може вдарити по Україні

Що таке антикорупційна вертикаль і для чого це Україні?

Тривалий час завдання боротьби з корупцією було покладено на традиційні силові структури – насамперед на МВС (Міністерство внутрішніх справ), згодом це право перебрала на себе також і СБУ (Служба безпеки України). Вочевидь ця боротьба була не зовсім успішною, а в якийсь момент МВС і СБУ корупцію взагалі очолили та стали працювати не відповідно до закону та суспільного блага, а на виконання корупційних інтересів влади.

Це все породило меми на кшталт "Співробітники УБОЗ (Управління по боротьбі з організованої злочинністю МВС) стежили за колегами з ВБЕЗ (Відділ боротьби з економічними злочинами того самого МВС), а за всіма ними – ДЕБ СБУ (Департамент економічної безпеки Служби безпеки України).

Власне, корупція, як засіб державного управління, і була однією з головних причин двох українських революцій – Помаранчевої у 2004 і Гідності у 2014. Після останньої українське суспільство чітко сформувало вимоги до влади – безумовний рух до ЄС (Європейського Союзу).

У ЄС, США та МВФ були не проти бачити Україну, як рівноправного члена цивілізованого світу, але висунули вимоги демократичних реформ, зокрема судової, але не лише її. Західні партнери наполягали на створенні особливої антикорупційної вертикалі, що буде самостійно та незалежно від традиційних силовиків і Генеральної прокуратури розслідувати корупцію та здійснювати правосуддя.

Надалі ця пропозиція стала основою для угод між Україною та ЄС про Євроасоціацію (зокрема й безвіз та інтеграцію до ЄС) та виявилась тим, чим із важким серцем мусила погодитись нова українська влада.

Відтак в Україні з'явилися нові структури, що утворили так звану антикорупційну вертикаль. За планом, до неї увійшли як силові структури, так і окремі автономні представники виконавчої та судової гілок влади. Вони отримали спеціальний статус, який мав гарантувати їм незалежність.

Мовиться про НАБУ, САП, БЕБ, ДБР, а також НАЗК і ВАКС.



Антикорупційна система України – зліва направо. Президент Зеленський та голови силових і антикорупційних структур 23 липня 2025 року / Фото ОП

Тепер розгляньмо, що криється за всіма цими абревіатурами.



Антикорупційні органи у 2016 році, як усе має працювати згідно із законодавством / Інфографіка АнтиКорупційна Платформа ГПО "Права людини"

НАБУ

Як розшифровується: Національне антикорупційне бюро України.

Коли створено: 2015.

Хто очолює: Семен Кривонос.

Чисельність: близько 1000 осіб.

Чим займається і які функції має:

НАБУ – це центральний орган виконавчої влади, що має спеціальний статус і виконує функції антикорупційного правоохоронного органу.

Завданням НАБУ є проведення оперативно-розшукових заходів, викриття та досудове розслідування фактів корупції, перевірка доброчесності чиновників і топ посадовців.

Крім того, НАБУ може вести власне прослуховування і проводити спеціальні операції з викриття корупції, використовуючи таємних агентів і негласних співробітників.

САП

Як розшифровується: Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Коли створено: 2015.

Хто очолює: Олександр Клименко.

Чисельність: близько 150 осіб. Точна кількість співробітників САП не визначена, але закон встановлює граничну чисельність в 15% від числа співробітників НАБУ.

Чим займається і які функції виконує:

САП є (а точніше – була) автономним підрозділом Генеральної прокуратури України (нині – ОГПУ, тобто Офісу Генерального прокурора України, збіг із назвою з радянською спецслужбою, яка згодом перетворилась на КДБ, мабуть, випадковий).

У 2024 році відбулося так зване перезавантаження САП, що перетворило інституцію на "юридичну особу публічного права", прирівнявши САП до комунальних підприємств чи фондів, але залишивши під формальним керівництвом генпрокурора. Реформа 22 липня 2025 року формальність замінила на обов’язковість, точніше – на добру волю та зацікавленість очільника ОГПУ.

Відповідно до закону, САП має працювати в тісній зв’язці з НАБУ та здійснювати нагляд за дотриманням детективами Бюро законності під час антикорупційних розслідувань, а головне – підтримувати антикорупційні провадження в суді.



Якщо зовсім спрощено – це спеціальні прокурори, які мають працювати зі справами НАБУ і представляти їх у суді.

НАЗК

Як розшифровується: Національна агенція з питань запобігання корупції.

Коли створено: 2015, але фактично запрацювало у 2016.

Хто очолює: Віктор Павлущик.

Чисельність: 408 (згідно з штатним розкладом).

Чим займається і які функції виконує:

НАЗК – це центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику. Агенція підзвітна Кабміну та відповідальна перед парламентом.

Якщо НАБУ і САП – це практики антикорупційної боротьби, то НАЗК – це такі собі теоретики (здебільшого). Агенція має розробляти та давати оцінку законам щодо боротьби з корупцією та унеможливлення неї як системи державного управління.

НАЗК відповідає за розробку Антикорупційної стратегії та контроль за дотриманням і виконанням. Крім того НАЗК здійснює перевірки фінансування політичних партій.

Найвідоміший аспект роботи НАЗК – створення, підтримка та контроль за Реєстром електронних декларацій посадовців і чиновників, більш відомого як "є-декларації" або Єдиний державний реєстр декларацій (ЄДРД), а також перевірка самих є-декларацій.



Крім того, НАЗК відповідає за реєстр корупціонерів і розробляє правила етичної поведінки чиновництва. Після повномасштабного вторгнення НАЗК долучилося й до санкційної роботи.

ВАКС

Як розшифровується: Вищий антикорупційний суд.

Коли створено: 2018, розпочав роботу у 2019 році.

Хто очолює: Віра Михайленко.

Чисельність: 38 осіб.

ВАКС – це вищий спеціалізований суд першої інстанції, що розглядає та ухвалює вироки у справах, що стосуються корупції.



Також ВАКС має право розглядати апеляції щодо ухвал інших судів, якщо справи стосуються корупції.

Фактично ВАКС є профільним судом для справ НАБУ і САП, але не лише їхнім, що є великою перешкодою щодо здійснення правосуддя, оскільки суттєво збільшує час і розмиває задумані функції суду.



Антикорупційна інфраструктура / Інфографіка TI

ДБР

Як розшифровується: Державне бюро розслідувань.

Коли створено: 2016, фактичний початок діяльності – кінець 2018 року.

Хто очолює: Олексій Сухачов.

Чисельність: до 1600 осіб.

Чим займається і які функції виконує:

ДБР – це гібридний правоохоронний орган, що розслідує справи, в яких фігурують правоохоронці, судді та найвищі посадові особи держави, зокрема президент (але якщо його повноваження припинено), голова уряду та міністри.

Також до підслідності ДБР входять потенційні злочини, скоєні керівниками НАБУ, САП та їхніми підлеглими, а також генеральним прокурором.

ДБР фактично поєднує функції НАБУ і САП (тобто може проводити оперативно-розшукову діяльність та здійснювати досудове розслідування злочинів) і є таким собі запобіжником від їхнього надмірного посилення та має працювати для балансу сил.

БЕБ

Як розшифровується: Бюро економічної безпеки.

Коли створено: 2021.

Хто очолює: місце вакантне, структурою керує у статусі виконувача обов'язки Сергій Перхун, а призначення головою БЕБ переможця відповідного конкурсу заблоковано на рівні уряду та Офісу Президента.

Чисельність: до 4000 осіб.

БЕБ – це центральний правоохоронний орган виконавчої влади, що опікується охороною економічної безпеки держави, така собі "фінансова поліція".

БЕБ виконує правоохоронну, аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції.

Бюро координується Кабінетом Міністрів України та має повноваження здійснювати оперативно-розшукову діяльність та проводити власні досудові розслідування.

Варто зазначити, що ДБР і БЕБ виступають як паралельні треки щодо НАБУ та САП, але в українських реаліях стали інструментом контролю.

АРМА

Як розшифровується: Агенція з розшуку та менеджменту активів.

Коли створено: 2016.

Хто очолює: Олена Дума.

Чисельність: до 130 осіб.

Чим займається і які функції виконує:

Діяльність АРМА прямо витікає з розшифровки її абревіатури – це центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у провадженні або у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Після повалення режиму Януковича постала необхідність з розшуку та повернення у власність держави активів "родини" та його міньйонів. Ці обов'язки були покладені на АРМА. Нині до них додалися пошуки активів, пов’язаних з росіянами або їх прибічниками. А також управління ними.