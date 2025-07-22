Скоординована атака на НАБУ і САП, – політолог припустив, як може відреагувати ЄС

Верховна Рада України ухвалила законопроект №12414, який передбачає суттєве скорочення повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Їх хочуть зробити підконтрольними Генпрокуратурі.

До НАБУ і САП було чимало незручних питань, але це не пояснює рішення Верховної ради. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Георгій Чижов, додавши, що Україна пишалася своєю розгалуженою системою антикорупційних органів.

Читайте також Три небезпечні зміни: юристка сказала, як законопроєкт щодо НАБУ і САП вбиває їхню самостійність

Дуже тривожна ситуація

"Ми побачили абсолютно скоординовану атаку на НАБУ і САП. Темою минулого дня були обшуки і нібито викриття російських кротів у цих органах, а вже 22 липня у швидкому порядку ухвалили закон", – додав Георгій Чижов.

Це дуже тривожна тенденція, яка нагадує людям часи Януковича. Поки це лише перебільшення, але згортання всієї системи й підпорядкування її єдиному центру є неприємним симптомом.

"Ми вже чули певні заяви європейських партнерів. Думаю, що це тільки початок і президенту Зеленському, іншими високопосадовцям ще доведеться вислухати багато неприємного", – підкреслив політолог.

Чи може Європа відмовитися від допомоги?

Зараз наші партнери досить обережно коментують внутрішні події в Україні, адже розуміють, що йде війна. Отже, навряд чи вони ухвалять різкі рішення про скасування безвізу чи призупинення переговорів щодо вступу України в ЄС.

Але якщо ця тенденція виявиться сталою і ми побачимо, що антикорупційна боротьба концентрується, наприклад, в офісі Генерального прокурора чи Офісі Президента – це привід для європейців переглянути ставлення до євроінтеграції України.

Я сподіваюсь, що ми не побачимо зменшення підтримки у війні, бо це явище іншого порядку. Але все одно тло може стати несприятливим для України,

– зауважив Георгій Чижов.

Варто пам'ятати, що багато хто в Європі критикує допомогу нашій державі. Такими подіями Україна лише дає приводи для подібних обговорень. Якщо пояснень з боку української влади не буде, то скорочення політичної та військової підтримки цілком ймовірне.

Зауважимо, єврокомісарка Марта Кос уже відреагувала на рішення Верховної ради ліквідувати НАБУ й САП. Вона висловила стурбованість таким голосуванням й зазначила, що це серйозний крок назад. За її словами, збереження цих органів є важливим для вступу України в ЄС.