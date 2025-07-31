У Верховній Раді 31 липня відбулося голосування за законопроєкт Володимира Зеленського щодо повернення незалежності НАБУ і САП. Водночас частка народних обранців була відсутня на цьому засіданні, а деякі вирішили просто не голосувати за цю ініціативу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Верховної Ради України.

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Хто був відсутній на засіданні та не голосував за новий закон Зеленського щодо НАБУ і САП?

На сайті Верховної Ради з'явилося поіменне голосування за законопроєкт №13533 щодо повернення незалежності НАБУ і САП. Звідти можна побачити, хто був присутній на засіданні парламенту, але не голосував за закон, а кого взагалі цього дня не було у сесійній залі Верховної Ради.

Серед парламентських фракцій ситуація мала наступний вигляд:

Фракція "Слуга народу"

Не голосували 5 народних депутатів: Лічман Г.В., Загоруйко А.Л., Кінзбурська В.О., Підласа Р.А., Савченко О.С.

Відсутніми були 12 нардепів: Володіна Д.А., Кабанов О.Є., Куницький О.О., Тарасов О.С., Ткаченко О.М., Василевська-Смаглюк О.М., Вінтоняк О.В., Демченко С.О., Колісник А.С., Ляшенко А.О., Мовчан О.В., Одарченко А.М.,

Фракція "Батьківщина"

Не голосували 2 народних депутати: Волинець М.Я., Тимошенко Ю.В.

Відсутніми були 19 нардепів: Абдуллін О.Р., Бондарєв К.А., Буймістер Л.А., Власенко С.В., Дубіль В.О., Євтушок С.М., Івченко В.Є., Кабаченко В.В., Кириленко І.Г., Крулько І.І., Кучеренко О.Ю., Лабунська А.В., Лукашук Б.О., Немиря Г.М., Пузійчук А.В., Соболєв С.В., Соколов М.В., Тарута С.О., Цимбалюк М.М.

Фракція "Платформа за життя та мир"

Відсутніми були 4 нардепи: Папієв М.М., Шуфрич Н.І., Мамоян С.Ч., Пономарьов О.С.

Фракція "Голос"

Відсутніми були 3 нардепи: Стефанишина О.А., Устінова О.Ю., Рудик К.О.

Депутатська група "Довіра"

Відсутніми були 2 нардепи: Шахов С.В., Мінько С.А.

Депутатська група "Партія "За майбутнє"

Відсутніми були 6 нардепів: Івахів С.П., Дубневич Я.В., Молоток І.Ф., Палиця І.П., Урбанський А.І., Шаповалов Ю.А.

Депутатська група "Відновлення України"

Відсутніми були 8 нардепів: Бурміч А.П., Дмитрук А.Г., Ісаєнко Д.В., Приходько Н.І., Шевченко Є.В., Кісільов І.П., Лукашев О.А., Славицька А.К.

Позафракційні народні депутати

Не голосували 2 народних депутати: Гриб В.О., Магера С.В.

Відсутніми були 3 нардепи: Бондар В.В., Дубінський О.А., Христенко Ф.В.

До слова, за законопроєкт зрештою проголосував 331 народний депутат. Законопроєкт підписав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, а згодом і Президент України Володимир Зеленський.