НАБУ та САП підтвердили затримання голови Верховного Суду Князєва: чи вручили йому підозру
Голову Верховного суду Всеволода Князєва затримали через масштабне хабарництво. Це підтвердили у НАБУ та САП.
Наразі підозру судді не вручили. Керівники НАБУ і САП провели брифінг щодо корупції у Верховному Суді, передає 24 Канал.
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Директор НАБУ Семен Кривонос та голова САП Олександр Клименко офіційно підтвердили, що голова Верховного Суду Князєв є фігурантом справи про масштабну корупцію в органі. Зазначили, що це найбільш резонансна справа за період діяльності НАБУ та САП. Кім того, це найбільше викриття найвищої посадової особи у судовій гілці влади.
Підозру готують
Слідчі дії ще тривають. Правоохоронці запевнили, що повідомлення про підозру готують.
На брифінгу також показали записи переговорів, які викривають корупцію у Верховному Суді. На одному із записів фігурує Князєв.
Що цьому передувало
- Ввечері 15 травня стало відомо, що НАБУ викрило голову Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні хабаря в розмірі близько 3 мільйони доларів – це 110 мільйонів гривень.
- Першу частину хабаря передали 3 травня. Під час отримання другої частини суддю спіймали "на гарячому".
- Гроші Князєв отримував від людей, які нібито виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.