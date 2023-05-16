НАБУ та САП підтвердили затримання голови Верховного Суду Князєва: чи вручили йому підозру

Голову Верховного суду Всеволода Князєва затримали через масштабне хабарництво. Це підтвердили у НАБУ та САП.

Наразі підозру судді не вручили. Керівники НАБУ і САП провели брифінг щодо корупції у Верховному Суді, передає 24 Канал.

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Директор НАБУ Семен Кривонос та голова САП Олександр Клименко офіційно підтвердили, що голова Верховного Суду Князєв є фігурантом справи про масштабну корупцію в органі. Зазначили, що це найбільш резонансна справа за період діяльності НАБУ та САП. Кім того, це найбільше викриття найвищої посадової особи у судовій гілці влади.

Підозру готують

Слідчі дії ще тривають. Правоохоронці запевнили, що повідомлення про підозру готують.

На брифінгу також показали записи переговорів, які викривають корупцію у Верховному Суді. На одному із записів фігурує Князєв.

Що цьому передувало