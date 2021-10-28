НАБУ та САП скерували до суду справу про зловживання в енергетиці на понад пів мільярда

До суду скерували обвинувальний акт щодо 4 посадовців ПАТ "Черкасиобленерго", ПАТ "Запоріжжяобленерго" та ПрАТ "ХК Енергомережа". Їх звинувачують в організації незаконної схеми.

Підприємства не отримали 544 мільйонів гривень

Детективам вдалося встановити низку епізодів злочинної діяльності посадовців. На щастя, НАБУ домоглося, що 27 правочинів визнали недійсними.

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Через зловмисників державні підприємства не отримали 544 мільйонів гривень за поставлену електроенергію споживачам. Гроші мали надійти на їхні рахунки зі спеціальним режимом використання та підлягали подальшому пропорційному розподілу з "Енергоринком". Однак грошима заволоділи посадовці.

Фігуранти справи:

в.о. голови правління ПАТ "Черкасиобленерго",

перший заступник голови правління «Черкасиобленерго",

в.о. генерального директора "Запоріжжяобленерго",

голова правління "Енергомережі".

Проти них відкрили кримінальну справу за статтями:

зловживання владою або службовим становищем,

привласнення майна,

відмивання коштів одержаних злочинних шляхом.

Оскільки 27 правочинів на загальну суму понад 1,5 мільярда гривень визнали недійсними, то підприємствам повернули 558 мільйонів гривень.

Національне антикорупційне бюро проводить розслідування цих фактів ще з 2016 року. Розслідування частини вже закінчене – справи слухаються в суді. Так, у лютому 2019 року до суду скерували справу за обвинуваченням керівника санації ПАТ "Одеська ТЕЦ" у завданні 28 мільйонів гривень збитків підприємству. У червні 2020 року закінчили розслідування за фактом заволодіння 346 мільйонами ПАТ "Запоріжжяобленерго". Тепер справу слухають у Вищому антикорупційному суді.