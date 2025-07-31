Рада ухвалила закон Зеленського про НАБУ та САП – документ повертає антикорупційним органам повноваження та вводить нові обмеження. Зокрема, йдеться про врегулювання виїзду за кордон, посилення АРМА та міжнародної співпраці.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Ми – Україна". Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт щодо діяльності НАБУ та САП.

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Як Володимир Зеленський змінив антикорупційний закон?

Член Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Олексій Жмеренецький пояснив, що документ повертає норми, скасовані під час скандального голосування, а також посилює міжнародну співпрацю в боротьбі з корупцією.

За його словами, нова редакція закону містить положення про повернення корупційних активів з-за кордону, посилення повноважень АРМА, ускладнення втечі корупціонерів за межі України та уніфікацію правил відпусток для співробітників НАБУ та САП.

Крім того, документ нарешті врегульовує питання виїзду антикорупціонерів за кордон, а також вводить запобіжники проти їх можливої співпраці з державою-агресором.

До того ж Україна планує проінформувати міжнародних партнерів про новий закон, який гарантує демократичний контроль.