Начальник Херсонської МВА на відео потрапив під обстріл росіян

Зранку 16 квітня під обстріл окупантів потрапив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. Він повідомляв про наслідки російського терору, коли ворог почав повторний обстріл.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Романа Мрочка.

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Мрочко потрапив під обстріл у Херсоні

Росіяни від ранку 16 квітня почали нищівно обстрілювати Херсон. Вдосвіта ворог вдарив по місту керованими авіабомбами.

Після обстрілу на місце атаки прибув начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Він почав записувати відео про наслідки російської атаки, коли окупанти почали артобстріл.

Так, Мрочко звертався до херсонців, коли почався артилерійський обстріл. За його словами, окупанти вдарили по Таврійському мікрорайону щонайменше 4 КАБами, наразі вже відомо про постраждалих.

Мрочко потрапив під обстріл: дивіться відео