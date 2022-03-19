Начальник патрульної поліції Маріуполя просить допомоги Зеленського та світових лідерів

Начальник патрульної поліції Маріуполя попросив про додаткову техніку для оборони міста. Зокрема мовиться про системи протиповітряної оборони.

Відповідну інформацію поширив 18 березня очільник патрульної поліції Маріуполя Олексій Білошицький. Зокрема він опублікував відео, яке записав патрульний поліцейський Михайло Вершинін.

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Пане президенте, зробіть так, щоби Маріуполь вижив. Нам потрібні системи ППО. Не маленькі ракети, які не працюють проти літаків агресора, а нормальні системи ППО,

– сказав Вершинін.

Поліцейський також розповів:

"ми не знаємо точно, чи лишимося живими, коли ви будете дивитися це звернення. Знайте, така доля може бути в кожного міста;

під завалами гинуть діти, старі люди. Вони сидять 23 дні без води й світла;

люди, що вирішують долю світу, зараз Україна показує всім силу та міць держави, яка бореться з Росією. Не дозволяйте їм знищувати нас. Все у ваших силах – дайте нам системи ППО".

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У ОП пояснювали, чому воєнного рішення по Маріуполю поки немає

Радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що про деблокаду Маріуполя зараз не може йти мови, однак місто в жодному разі не здадуть.

Річ у тім, що ЗСУ ведуть бої на півночі Волновахи, і на них наступають сили противника, які там переважають. Арестович пояснив, що:

інші перебувають за 100 – 120 кілометрів від Маріуполя;

аби дістатись до міста, їм ще треба пробити оборону противника в місцях, де вони зараз. Крім того, вони не пройдуть 120 кілометрів під ударами авіації з Криму та Ростовської області;

жодна армія світу не пройде в таких умовах.

Там вибудована потужна протиповітряна оборона противника: авіаційна з Криму та наземна. Арестович зізнався, що були спроби надати повітряну підтримку, але безуспішно.

Тому воєнного рішення наразі по Маріуполю немає,

– сказав політик.

Радник глави ОП додав, що зараз є політика дипломатичного врегулювання.

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