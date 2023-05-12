Створив схему видачі "дозволів" на перетин кордону: начальника ТЦК відсторонили від посади

Керівник Яворівського районного ТЦК і СП на Львівщині організував схему отримання хабарів за надання так званих "дозволів" на виїзд чоловіків за кордон. За це його було відсторонено від посади.

Ще у січні 2023 року Держбюро розслідувань в одному територіальних центрів комплектування Львівської області зловило начальника, що брав гроші за надання незаконних послуг. Згодом в Офісі генпрокурора розповіли, на якому етапі розслідування.

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Що відомо

Як пишуть журналісти, станом на 12 травня начальник Яворівського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки у Львівській області відсторонений від посади.

Окрім того, зазначимо, що таке ж рішення було ухвалено щодо виконувачки обов'язків голови військово-лікарської комісії (ВЛК) цього ТЦК.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на наш запит. Там зазначили, що солдат-водій Яворівського районного ТЦК та СП залишився на своїй посаді. Досудове розслідування триває,

– написали у ЗМІ.

Зверніть увагу! Відомо, що розслідування відбувається за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу, у якій йдеться про одержання неправомірною вигоди, перебуваючи на службовій посаді.

Начальнику ТЦК та очільниці ВЛК у разі доведення провини загрожує заборона від 5 до 10 років на право обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років із конфіскацією майна.

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