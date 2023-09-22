Жив на широку ногу: у військкома Самбірського ТЦК знайшли незаконні мільйони

НАЗК перевірило спосіб життя військкома скандального ТЦК. Як наслідок – з'ясувало одну цікаву деталь.

Про Самбірський ТЦК суспільство дізналося завдяки шокуючому відео, на якому заступник начальника військкомата знущається із цивільного чоловіка. Порушнику вже вручили підозру, а НАЗК тимчасом вирішило перевірити начальника ТЦК на доброчесність.

Дивіться також Побиття чоловіків у військкоматі: офіцеру Самбірського ТЦК обрали запобіжний захід

"Подарунок від мами" та "багато працювали"

Саме такими відмовками військком намагався приховати брудні гроші, які у нього виявило НАЗК.

Як виявилося, протягом 2020 – 2022 років чоловік разом зі своєю дружиною придбали низку об'єктів нерухомості. Військком запевняє, що такі дороговартісні покупки вдалося здійснити завдяки сімейним заощадженням, зарплатні членів родини, а також подарунку від матері у розмірі 42 тисяч доларів США.

Втім, обдурити аналітиків йому таки не вдалося. Вони встановили, що начальник Самбірського районного ТЦК у законний спосіб не міг придбати це майно. Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4,4 мільйона гривень.

Катували і морили голодом: скандал у Самбірському ТЦК

19 вересня у мережу потрапило відео, на якому двоє військових б'ють і знущаються з цивільного. ДБР розпочало розслідування і з'ясувало, що кривдники – це заступник начальника Самбірського військкомату та військовослужбовець-водій, а їхня жертва – мешканець Харкова.

Його та ще жителя Кривого Рогу затримали прикордонники під час спроби незаконного перетину кордону. Їх відправили до військкомату, аби поставити на військовий облік. Там підозрювані офіцер разом із підлеглим почали "переконувати" чоловіків пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації, однак ті відмовлялися. Одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, іншого – 7. За цей період до чоловіків застосовували фізичну силу, морили голодом і знущалися.

20 вересня заступника начальника Самбірського ТЦК та водія затримали. Їм повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини та катуванні. 21 вересня для заступника військкома обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на два місяці.