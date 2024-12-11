"Довб*б і під*с, я б на нього насцяв": начштабу бригади погрожував підлеглим, – розслідування

Начальник штабу 159 бригади погрожував підлеглим. Це стало відомо під час розслідування.

Новий начальник штабу 152 окремої єгерської бригади ЗСУ майор Ігор Захаров погрожував своїм підлеглим і ображав їх. Про це пише 24 Канал із посиланням на Слідство.Інфо.

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Що відомо про інцидент

152-га окрема єгерська бригада ЗСУ перебуває в резерві ОТУ Донецьк. Її бійці воюють на одному із найгарячіших напрямків, – Покровському.

27-річний Ігор Захаров став начальником штабу бригади у квітні 2024 року. До рук журналістів потрапив запис розмови Захарова з командиром одного зі стрілецьких батальйонів.

Ви довбо**б, бл**ь, я визначав, що рапорти не реєструються в стройовій, а вони скидуються сканкопією, бл**ь, і на сканкопії ставиться вихідний номер. Ви що тупорилий, бл**ь, ви — довбо**б у своєму батальйоні – особисто ви, а ваш Осадчий, бл**ь, такий самий довбо**б і під**ас, я на нього насцяв би,

– каже він на записі.

Пізніше Захаров понизив начальника штабу і заступника командира стрілецького батальйону майора Віталія Осадчого до командира роти.

Осадчий попросив командира бригади перевести його з цієї частини через постійні приниження, а також подав рапорт про приниження з боку Захарова. Комбриг Юрій Максимів у відповідь назвав Захарова "вимогливим" до себе та інших офіцерів.

Слідство.Інфо також повідомляє, що Захаров в аудіоповідомленнях вдавася до погроз Осадчому. Осадчий написав начштабу про те, що плани конспектів готові і затверджені комбригом, трохи запізнився із терміном виконання через поганий інтернет.

Осадчий зараз проходить службу в іншій частині. Він розповів про приниження з боку керівника на гарячу лінію Міноборони, але скаргу скерували назад до 152-ї бригади. Він також звертався до ДБР, Військової служби правопорядку ЗСУ та прокуратури, але поки не отримав відповіді. У 152-й бригаді він перебуває у списках тих, хто пішов у СЗЧ.

Захаров нібито вдарив по обличчю майора Андрія Блохіна. Той обіймав посаду старшого помічника начальника оперативного відділення бригади. Блохін розповів, що Захаров так відреагував на те, що він не зміг вчасно прибути на шикування Захаров почав говорити йому неприємні речі, намагався принизити.

Я в цей день ремонтував машину, він сказав, що його це не їб*, і що я маю вже бути тут, а я був за 30 кілометрів від того місця. А він був на гучному, і всі це чули, хто був на командному пункті. На другий день вранці це все продовжилось, він забрав мій пістолет, відвів у сторону. І вдарив мене в обличчя, по вусі й правій скроні, я сказав йому, що їду побої знімати,

— розповів Блохін.

Майор звернувся на гарячу лінію Міноборони, повідомив у Військову службу правопорядку, викликав поліцію і зняв побої. Лікар рекомендував йому госпіталізацію на 10 днів. Через це його перевели у резервний батальйон.

Сам Ігор Захаров сказав журналістам, що має право коментувати будь-що тільки з дозволу вищого командування. На момент публікації матеріалу дозволу так і не отримали.

Максимів, коментуючи поведінку Захарова сказав, що все це не виходило за рамки закону. За його словами, "були нюанси щодо зверхнього ставлення", але "людина така сама по собі, так вихована".

Джерела Слідства.Інфо в ДБР повідомили, що 4 вересня за фактом побиття Блохіна Захаровим відкрито кримінальну справу про перевищення службових повноважень.