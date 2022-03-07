Над аеропортом Дніпра помітили ворожі літаки, – глава ОВА Лукашук про сирени у місті

У Дніпрі та області сирени лунали кілька годин поспіль. Як з'ясувалося, небезпека була впродовж тривалого часу.

Російські окупанти продовжують обстріли мирних українських міст. Особливо активно ворог застосовує авіацію, за допомогою якої скидає бомби на житлові райони.

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Тривога у Дніпрі та області

Сирени в Дніпрі лунали впродовж кількох годин, повітряна тривога була оголошена по всій області. Як розповів голова Дніпровської ОВА Микола Лукашук, для тривалої тривоги були вагомі причини.

ЗСУ помітили над Мигдалинівським районом і над аеропортом Дніпра ворожі літаки, які виходили з боку Запорізької області. Також у небі над Синельниківським районом були зафіксовані ракети, що полетіли у бік Запоріжжя та Харкова,

– повідомив він.

Станом на 18:00 усе було під контролем, вороої артилерії чи танків на території області немає.

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