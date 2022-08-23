Українські полярники урочисто підняли український прапор над Антарктидою

Україна відсвяткувала День Прапора. Не забули привітати українців й наші полярники.

Українці по всьому світі відзначили день жовто-синього стяга. 23 серпня наш прапор замайорів у всіх куточках планети.

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Полярники підняли український прапор над Антарктидою

Зимівники та зимівниці 27-ї УАЕ урочисто підняли український прапор на флагштоку біля станції "Академік Вернадський". Цей флагшток є історичним – саме на ньому замайорів наш стяг 6 лютого 1996 року, коли Велика Британія передала станцію Україні.

Полярники розповіли, що тепер біля станції є два українські прапори – біля входу та на скелі біля океану. Відео підняття нашого стяга над Антарктидою можна подивитися за посиланням.

Пишаємося, що український прапор майорить над Антарктикою! Що під ним ми проводимо дослідження, важливі для всього людства. Це неймовірна гордість – робити науку світового рівня під прапором України і прославляти свою державу. Дякуємо нашим захисникам за цю можливість. Переможемо!

– сказав Юрій Отруба, очільник 27-ї УАЕ.

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