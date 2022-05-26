Над Азовським морем майорить останній військовий прапор України в Маріуполі

У Маріуполі над Азовським морем майорить військовий прапор України. До нього ще не добрались окупанти.

Прапор висить на затопленому військовому судні "Донбас", яке досі заважає росіянам запустити роботу порту. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Читайте також Приховують свої злочини: окупанти в Маріуполі готуються розширювати братську могилу

Чиновник поділився відео з прапором.

Що відбувається в Маріуполі

Росіяни окупували Маріуполь, перед тим вони протягом двох місяців тримали місто у блокаді. Весь Маріупольський гарнізон евакуювали з "Азовсталі" на інші тимчасово окуповані території. Згодом захисників мають обміняти. Розвідка Мініоборони Великої Британії повідомила, що загалом з "Азовсталі" вийшло близько 1 700 українських воїнів.

Протягом майже трьох місяців російські військові знищували Маріуполь. Вони зруйнували значну кількість інфраструктури міста. Раніше повідомляли, що там не залишилось жодного вцілілого будинку. За 2 місяці окупації росіяни вбили більше мирних маріупольців, ніж гітлерівці за 2 роки під час Другої світової. Точна кількість жертв невідома, оскільки їх тіла досі знаходять під завалами. Ба більше, левова частка людей має знижений імунітет через жахливі умови. Це теж може вплинути на сумну статистику.

Андрющенко повідомив, що російські окупанти вже роздають маріупольцям російські паспорти. За організацією злочинної зміни громадянства стоїть квазіреспубліка "ДНР", яка і дала старт для отримання паспорта країни-агресорки.

Крім того, окупанти заявляють, що нібито в Маріуполі запустили порт. Однак радник наголосив, що технічно цього треба відновити електропостачання. Насправді порт потрібен росіянам, аби вивозити все награбоване.

Біля Маріуполя супутник зафіксував 3 великі місця ймовірного масового поховання. Скоріше за все, окупанти намагаються приховати вбивства мирних жителів. Річ у тім, що в місті досі залишаються близько 100 тисяч людей.

При цьому Росія продовжує здійснювати примусову депортацію українців.

Також Андрющенко розповідав, що окупанти хочуть зробити з Маріуполя військову базу. Вони завезли туди кадирівців. Вони виконують функцію "мобільних патрулів", облаштовують блокпости, перекриваючи всі можливі шляхи до евакуації.

Дивіться відео, як виглядає Маріуполь зараз: