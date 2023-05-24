Буде щось цікаве: над Чорним морем літають розвідувальні безпілотники США та Великої Британії

Американський безпілотник проводить розвідку над Чорним морем поблизу берегів Криму. Мова йде про безпілотник RQ-4 Global Hawk – назва FORTE10.

За даними сервісу Flightradar24, дрон злетів 24 травня зранку з авіабази НАТО "Сігонелла" на Сицилії, увійшов у повітряний простір декількох європейських країн і попрямував до акваторії Чорного моря, інформує 24 Канал.

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Безпілотник перебуває на висоті близько 18 кілометрів.



Розвідувальний дрон досі над акваторією Чорного моря / Скриншот Flightradar24

До американського Hawk приєднався британський Boeing

Після обіду стало відомо, що над Чорний морем також летить розвідувальний Boeing Великої Британії в супроводі 2 винищувачів Eurofighter.



Британський розвідувач у супроводі двох винищувачів / Скриншот Flightradar24

Коротко про те, що відомо про розвідників

RQ-4 Global Hawk RQ-4 – це стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат. Він може патрулювати упродовж 30 годин на висоті до 18 тисяч метрів.

Він оснащений різними датчиками, включаючи оптико-електронні, інфрачервоні, радіолокаційні та радіоелектронні, що дозволяє проводити розвідку протягом тривалого часу.

Безпілотник здатний літати зі швидкістю до 575 км/год та обстежити до 100 тисяч квадратних кілометрів території за добу.

За інформацією Вікіпедії, RQ-4 Global Hawk американських ВПС кілька разів здійснювали польоти вздовж лінії розмежування сторін на Донбасі та поблизу окупованого Криму.

Офіційні представники Британії поки що ніяк не коментували такий крок.

Нагадаємо, 16 березня у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем російські винищувачі Су-27 збили американський безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper.

Зауважимо також, що сьогодні зранку над Кримським мостом виднівся дим. Російські окупанти заявляли, про нібито "ученія".