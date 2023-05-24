Буде щось цікаве: над Чорним морем літають розвідувальні безпілотники США та Великої Британії
Американський безпілотник проводить розвідку над Чорним морем поблизу берегів Криму. Мова йде про безпілотник RQ-4 Global Hawk – назва FORTE10.
За даними сервісу Flightradar24, дрон злетів 24 травня зранку з авіабази НАТО "Сігонелла" на Сицилії, увійшов у повітряний простір декількох європейських країн і попрямував до акваторії Чорного моря, інформує 24 Канал.
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Безпілотник перебуває на висоті близько 18 кілометрів.
Розвідувальний дрон досі над акваторією Чорного моря / Скриншот Flightradar24
До американського Hawk приєднався британський Boeing
Після обіду стало відомо, що над Чорний морем також летить розвідувальний Boeing Великої Британії в супроводі 2 винищувачів Eurofighter.
Британський розвідувач у супроводі двох винищувачів / Скриншот Flightradar24
Коротко про те, що відомо про розвідників
- RQ-4 Global Hawk RQ-4 – це стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат. Він може патрулювати упродовж 30 годин на висоті до 18 тисяч метрів.
- Він оснащений різними датчиками, включаючи оптико-електронні, інфрачервоні, радіолокаційні та радіоелектронні, що дозволяє проводити розвідку протягом тривалого часу.
- Безпілотник здатний літати зі швидкістю до 575 км/год та обстежити до 100 тисяч квадратних кілометрів території за добу.
- За інформацією Вікіпедії, RQ-4 Global Hawk американських ВПС кілька разів здійснювали польоти вздовж лінії розмежування сторін на Донбасі та поблизу окупованого Криму.
Нагадаємо, 16 березня у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем російські винищувачі Су-27 збили американський безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper.
Зауважимо також, що сьогодні зранку над Кримським мостом виднівся дим. Російські окупанти заявляли, про нібито "ученія".