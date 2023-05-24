Буде щось цікаве: над Чорним морем літають розвідувальні безпілотники США та Великої Британії

24 травня 2023, 15:48
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Американський безпілотник проводить розвідку над Чорним морем поблизу берегів Криму. Мова йде про безпілотник RQ-4 Global Hawk – назва FORTE10.

За даними сервісу Flightradar24, дрон злетів 24 травня зранку з авіабази НАТО "Сігонелла" на Сицилії, увійшов у повітряний простір декількох європейських країн і попрямував до акваторії Чорного моря, інформує 24 Канал. 

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Безпілотник перебуває на висоті близько 18 кілометрів. 


Розвідувальний дрон досі над акваторією Чорного моря / Скриншот Flightradar24

До американського Hawk приєднався британський Boeing

Після обіду стало відомо, що над Чорний морем також летить розвідувальний Boeing Великої Британії в супроводі 2 винищувачів Eurofighter.


Британський розвідувач у супроводі двох винищувачів / Скриншот Flightradar24

Офіційні представники Британії поки що ніяк не коментували такий крок.

Коротко про те, що відомо про розвідників

  • RQ-4 Global Hawk RQ-4 – це стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат. Він може патрулювати упродовж 30 годин на висоті до 18 тисяч метрів. 
  • Він оснащений різними датчиками, включаючи оптико-електронні, інфрачервоні, радіолокаційні та радіоелектронні, що дозволяє проводити розвідку протягом тривалого часу.
  • Безпілотник здатний літати зі швидкістю до 575 км/год та обстежити до 100 тисяч квадратних кілометрів території за добу.
  • За інформацією Вікіпедії, RQ-4 Global Hawk американських ВПС кілька разів здійснювали польоти вздовж лінії розмежування сторін на Донбасі та поблизу окупованого Криму.

Нагадаємо, 16 березня у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем російські винищувачі Су-27 збили американський безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper. 

Зауважимо також, що сьогодні зранку над Кримським мостом виднівся дим. Російські окупанти заявляли, про нібито "ученія".

Автор: Анастасія Лукашевська