Розвідувальні судна НАТО та Великої Британії зафіксували над Чорним морем: як близько до Криму

За даними моніторингового сервісу, у вівторок, 9 травня, у районі Чорного моря зафіксували розвідувальний безпілотник США. Ба більше, там же помітили розвідувальний лайнер ВПС Великої Британії.

Мовиться про безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, а також про літак Boeing RC-135. Їх можна відстежити за номерами FORTE11 та RRR7209 відповідно.

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Безпілотник США не наближається до Криму

Як видно на карті моніторингового сервісу, стратегічний розвідувальний безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk у район Чорного моря відправився 9 травня. Вилетів він з Італії.

При цьому він над Чорним морем кружляє по однаковому маршруту та не наближається до тимчасово окупованого Криму. Тривалий час і станом на 19:00 судно перебуває над акваторією між Туреччиною, Грузією та Росією.

. Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk – це модифікація американського стратегічного розвідувального безпілотника, дальність польоту якого сягає до 22 800 кілометрів.



Маршрут безпілотника США над Чорним морем / Скриншот

Літак ВПС Великої Британії

Щодо стратегічного розвідувального судна ВПС Великої Британії Boeing RC-135, то за даними моніторингового сервісу літак перед заходом у Чорне море зробив коло над прибережною територією Румунії.

Він вилетів з Великої Британії, покружляв над акваторією Чорного моря та направився знову в бік Румунії. За цей час судно ніде не здійснювало посадки і також впритул не наближалося до узбережжя тимчасово окупованого Криму. Його маршрут пролягав по центру між Туреччиною та українським півостровом.

Відтак можна дійти висновку, що літак ВПС Великої Британії, як й безпілотник США, здійснював патруль над Чорним морем.



Маршрут розвідувального судна Великої Британії над Чорним морем / Скриншот