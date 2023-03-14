Над Чорним морем впав американський безпілотник: його зачепив російський винищувач
Джерело:SkyNews
Над Чорним морем впав безпілотник ВПС США MQ-9 Reaper, який слідкував за ситуацією в акваторії. Є припущення, що його було навмисно збито.
У небі над Чорним морем зник американський безпілотник MQ-9 Reaper. Його протаранив російський винищувач Су-27. Повідомляється, що безпілотник зазнав катастрофи в морі на захід від окупованого Криму.
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Американський безпілотник зачепив російський літак
Європейське Командування Збройних сил США повідомило, що американський безпілотник MQ-9 Reaper здійснював операцію в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем
За їхніми даними, російський винищувач зіштовхнувся з MQ-9, внаслідок чого той впав. При цьому у відомстві зазначили, що кілька разів перед зіткнення 2 літаки Су-27 намагалися перехопити американський безпілотник MQ-9, скинувши паливо перед ним.
Наш літак MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли він був перехоплений і збитий російським літаком, що призвело до катастрофи і повної втрати MQ-9. Насправді ця небезпечна та непрофесійна дія росіян ледь не призвела до краху обох літаків,
– сказав генерал ВПС США Джеймс Хекер.
Військово-повітряні сили США уточнили, що винищувач Су-27 врізався у гвинт розвідувального безпілотника, внаслідок чого він розбився.
Джеймс Хекер зазначив, що літаки США та союзників продовжать польоти в міжнародному повітряному просторі й закликали росіян поводитися "професійно і безпечно".Довідка. Q-9 Reaper – це дистанційно керований безпілотник, який використовується для спостереження та розвідки, а також для атак. Він може бути оснащений ракетами, але європейське командування США заявило, що безпілотник, що впав, був виключно розвідувальним літаком й виконував звичайну операцію. Зауважимо, що Q-9 Reaper справді часто з'являвся у Чорному морі або біля кордонів з Україною, щоб слідкувати за ситуацією на Східному фланзі Альянсу.
Реакція США та НАТО
У Білому домі повідомили, що Байдена вже проінформували про інцидент між російським Су-27 та американським БпЛА.
Прессекретар Джон Кірбі сказав, що Держдеп США повідомить російських чиновників про побоювання щодо ситуації.
Тим часом високопоставлений воєначальник Північноатлантичного альянсу, генерал Крістофер Каволі, поінформував усі 30 держав-членів НАТО про інцидент з MQ-9 Reaper.
Коментарів від російської влади та військових наразі не було. Що з російським Су-27 наразі теж невідомо. Проте моніторингова група повідомляє, що один з винищувачів приземлився на авіабазі в Криму.