Над Дніпром збили російську крилату ракету: що від неї залишилося
Зранку у Дніпрі було неспокійно, адже чулися обстріли. На щастя, наші системи ППО спрацювали на всі 100%, збивши крилату ракету.
Близько 6:45 ранку у Дніпрі чулися вибухи. Виявилося, це підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади нещадно нищив ворожу крилату ракету.
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Від ворожої крилатої ракети залишилися лише уламки
У підрозділі Повітряного командування "Схід" підкреслюють, що росіяни продовжують підступно завдавати удар за ударом з повітря. А все тому, що їх безпощадно нищать наші бійці на землі.
Проте воїни протиповітряної оборони 24/7 пильнують небо. Сьогодні ви побачили їх в дії на власні очі,
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Крилату ракету знищили за допомогою системи ППО / Фото Дніпро Оперативний
Крилату ракету знищили за допомогою системи ППО / Фото Дніпро Оперативний
Дивіться на відео, що залишилося від ворожої крилатої ракети:Нагадаємо, що дуже важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Якщо ви почули сирену – вирушайте негайно до укриттів. Це може врятувати ваше життя.
Дуже важливо також не ділитися інформацією про місця влучання ворожих ракет і снарядів. Не вносьте своїми діями корективи у дії російських військових.
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