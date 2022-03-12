Над Дніпром збили російську крилату ракету: що від неї залишилося

Зранку у Дніпрі було неспокійно, адже чулися обстріли. На щастя, наші системи ППО спрацювали на всі 100%, збивши крилату ракету.

Близько 6:45 ранку у Дніпрі чулися вибухи. Виявилося, це підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади нещадно нищив ворожу крилату ракету.

Читайте також У Дніпрі попередньо обійшлося без жертв і руйнувань: спрацювали системи ППО

Від ворожої крилатої ракети залишилися лише уламки

У підрозділі Повітряного командування "Схід" підкреслюють, що росіяни продовжують підступно завдавати удар за ударом з повітря. А все тому, що їх безпощадно нищать наші бійці на землі.

Проте воїни протиповітряної оборони 24/7 пильнують небо. Сьогодні ви побачили їх в дії на власні очі,

– йдеться у повідомленні



Крилату ракету знищили за допомогою системи ППО / Фото Дніпро Оперативний



Крилату ракету знищили за допомогою системи ППО / Фото Дніпро Оперативний

Дивіться на відео, що залишилося від ворожої крилатої ракети:

Нагадаємо, що дуже важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Якщо ви почули сирену – вирушайте негайно до укриттів. Це може врятувати ваше життя.

Дуже важливо також не ділитися інформацією про місця влучання ворожих ракет і снарядів. Не вносьте своїми діями корективи у дії російських військових.

Це цікаво – ЗСУ з засідки атакували колону російської бронетехніки – дивіться відео: