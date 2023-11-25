Нічна атака ворога: скільки дронів збили на Півдні України
Росія вночі та вранці проти 25 листопада атакувала Україну дронами та ракетами. У різних регіонах працювала ППО.
Сили оборони Півдня повідомили, що ворожі безпілотники атакували Миколаївську та Кіровоградську області. На щастя, люди вціліли, пише 24 Канал.
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Які наслідки атаки ворога
Українські військові розповіли, що підрозділи протиповітряної оборони Сил оборони Півдня України знищили три ворожі дрони типу Shahed-131/136:
- один – на Миколаївщині;
- два – на Кіровоградщині.
Ворог максимально використовував тимчасово окуповані території для прямування дронів. Очевидним є пріоритет цілей в столичному регіоні,
– пояснили Сили оборони Півдня.
Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що вороги атакували область вночі. Наші військові збили як дрони, так і ракету ворога.
Вночі оборонці неба з Повітряного командування "Схід" збили над областю ракету і 5 БпЛА,
– розповів глава Дніпропетровської ОВА.
Окрім того, неспокійно було у Нікопольському районі, адже ввечері 24 листопада вороги влучили по Нікополю, близько опівночі – по Марганецькій громаді.
"Загалом випустив півдесятка артилерійських снарядів. Загиблих та постраждалих немає", – запевнив посадовець.
За його словами, в інших громадах Дніпропетровської області було спокійно.
Росія атакувала Київ: коротко
- Росія атакувала Київ дронами-камікадзе типу "Шахед". У регіоні працювала ППО. На жаль, внаслідок падіння уламків є поранені та руйнування.
- Зокрема, в Солом'янському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння на території дитсадка, пошкоджені квартири, загорілось нежитлове приміщення. У Дніпровському районі – задимлення на верхніх поверхах багатоповерхівки, у Голосіївському районі – уламки впали на зону зелених насаджень, у Печерському районі – на незабудовану територію.
- На жаль, є поранені люди в Солом'янському районі – там двоє постраждалих, в обох гостра реакція на стрес, без госпіталізації.
- Окрім того, внаслідок потужної атаки ворога у Києві без електрики залишилась повітряна лінія. Внаслідок цього без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині столиці.