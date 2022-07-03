ЗСУ збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник: уламки впали у полі

3 липня Збройні Сили України збили над Дніпропетровською областю безпілотник російських загарбників.

Над Дніпропетровщиною збили російський безпілотник

Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що збитий апарат – 10 розвідник агресора, знищений у небі областю.

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Переможна вечірня новина. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник,

– повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

Резніченко додав, що уламки збитого безпілотника впали у полі.

Втрати Росіян після повномасштабного вторгнення в Україну

Росія має велику перевагу у кількості техніки та живої сили, але українські захисники гідно тримають оборону та завдають важких втрат ворогу.

Наприклад, вночі 3 липня ЗСУ завдали удару по військовій базі росіян у Мелітополі. Повідомлялося, що українські сили завдали понад 30 ударів по військовим об'єктам в місті.

Всього від 24 лютого українські захисники знищили:

маже 36 тисяч російських військових,

бойових броньованих машин – 3744,

артилерійських систем – 801,

РСЗВ – 246,

засоби ППО – 105,

літаків / aircraft – 217,

гелікоптерів – 187,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 654,

крилаті ракети – 144,

кораблі /катери – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2618,

спеціальна техніка – 64.

До речі – втрати Росії у війні з Україною: дивіться відео