"Над городом очєнь громко": Брянськ продовжує скаржитися на чергову атаку "добрих" дронів

У неділю, 29 червня, мешканці Брянська прокинулися від потужних вибухів. Над містом працювала ППО, яка намагалася збити безпілотники.

Унаслідок роботи російської протиповітряної оборони пошкоджень зазнали декілька багатоквартирні будинки – у них вибиті вікна, пошкоджені фасади та понівечені припарковані поруч автомобілі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на власні джерела у ГУР.

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Місцева влада офіційно визнала атаку безпілотників на місто та вибухи внаслідок роботи ППО. При цьому губернатор Брянської області Олександр Богомаз стверджує, що всі БПЛА були "успішно збиті".

Брянськ вже кілька днів поспіль перебуває під атакою безпілотників. Перші повідомлення з'явилися у четвер, 26 червня. Тоді за інформацією джерел в українській розвідці, дрони ГУР атакували склад ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру МТЗ ЗС РФ у Брянську. В атаці були задіяні далекобійні БПЛА "Бобер", "Баклан" і "Обрій".