Над Києвом помітили дивний "промінь темряви": у мережі діляться фото
Джерело:твітер Діджизусоталітатор
Жителі столиці помітили дивне явище поблизу Паркового мосту через Дніпро. У мережі опублікували декілька фото.
Зокрема, на першій світлині видно дивний чорний промінь. Темна смуга наче розділяє вертикально небо.
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"Death Stranding над Києвом"
Що саме бачили мешканці столиці – не уточнюють. Однак дивне явище зафіксували й з інших куточків Києва.
Що це за Death Stranding над Трухановим? Почалося?
– написав автор фото.
Зазначимо, що Death Stranding – відеогра жанру action з відкритим світом, розроблена студією Kojima Productions для ігрової консолі PlayStation 4 і Windows.
Дивний промінь над Києвом / Фото з твітеру Діджизусоталітатор
Над Києвом помітили дивне явище / Фото з твітеру Діджизусоталітатор
Темний промінь над Києвом / Фото з твітеру Діджизусоталітатор
Київ готовий оборонятися у разі можливого наступу росіян
Віталій Кличко наголосив, що Київ – це столиця, серце країни і її символ. Він завжди буде метою росіян і якщо в них буде така можливість, вони обов’язково знову підуть на місто.
Він наголосив, що Путін хоче повністю захопити всю Україну. Думка про те, що агресору потрібні лише певні території – помилкова. "Ми також контролюємо дії, допомагаємо всім, чим можемо, щоб те, що відбулось у лютому, не повторилось", – додав Кличко.
Відключення світла можуть тривати до весни
- Також мер Києва розповів про ситуацію з електроенергією у столиці. За словами міського голови, попереду дійсно складні місяці. Та все ж він вважає, що влада та військові впораються з викликами, і жодної евакуації населення не знадобиться.
- Попри те, що влада намагається відновити все максимально швидко, перейти на чіткі графіки, щоб не було сюрпризів і щоб потім перейти на безперебійне постачання електрики, слід бути готовими до всього.
- Зокрема, Кличко каже, що відключення можуть бути аж до весни. Це пов'язано також з низькими температурами, у багатьох людей стоять теплонагріваючі прилади. Люди в холодний час завжди споживають більше електроенергії. Тому йде більше навантаження на енергосистему.
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