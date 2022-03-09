Над Краматорським районом терористи випустили "Іскандер"

Окупанти зранку 9 березня запустили над Краматорським районом Донецької області ракету з "Іскандера". На щастя, російську зброю збили українські військові.

Хвостова частина оперативно-тактичного ракетного комплексу впала на територію станції Шпичкінов у селищі Ясногірка. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Поліція закликала місцевих мешканців не підходити до небезпечних уламків та не торкатися їх ні руками, ні іншими предметами.

У разі виявлення уламків негайно повідомте поліцію або службу з надзвичайних ситуацій за номерами:

101,

050-988-05-93.

Наразі на місці події працюють вибухотехніки.

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