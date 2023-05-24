Над Кримським мостом помітили дим: окупанти закривали його через "учєнія"

Над Кримським мостом видніється дим. Російські окупанти заявили, що нібито вони там проводили "ученія".

Так званий російський "глава" Криму обіцяв, що нібито рух відновлять за декілька годин. Звісно ж, росіяни не уточнили, які "ученія" нібито мали посеред мосту, проте рух машин таки відновили, пише 24 Канал.

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Що відбувається на Кримському мосту

Кримський міст закритий через "навчання", що проводяться в районі. Рух буде відновлено за декілька годин,

– цинічно заявив Аксьонов.

Згодом ворожі телеграм-канали написали, що рух через Кримський міст вже відновили о 11:00 24 травня.

Як димів Кримський міст: дивіться відео

Що відбувалось на Кримському мосту: дивіться відео



Дим на Кримському мосту



Дим на Кримському мосту було видно з домівок

Варто зазначити, що ЗМІ писали про те, що щонайменше двічі за останній період Кримський міст закривали через ракетну небезпеку. Зокрема, машини не їхали:

10 травня – з 17:20 до 17:50;

6 травня – "з технічних причин" з 8:20 до 9:35.

Журналісти також писали, що рішення про зупинку руху на Кримському мосту ухвалюють в мінтрансі Росії. Це відбувається на основі повідомлення від координаційного центру росгвардії. Саме в ньому писали про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що 6 травня росіяни навіть евакуювали працівників з так званого російського "стаціонарного поста"Тамань" та понад 100 працівників оглядового радіотехнічного комплексу мінтрансу Росії.

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Тизенгаузен зазначав, що Кримському мосту підготуватись

Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук закликала російських окупантів добровільно покинути тимчасово окупований Крим до його звільнення. Особливо на фоні новин про ракети Storm Shadow та F-16 для України.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив, що Кримський міст потрібно ліквідувати перш за все з військових міркувань. Зокрема, що росіяни не могли перекидати на тимчасово окупований півострів особовий склад та озброєння.