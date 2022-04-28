Над морем сили ППО збили російський БПЛА-розвідник
28 квітня 2022 , 00:21Читать новость на русском
Джерело:Одеська міськрада
Пізно ввечері 28 квітня в Одеській та Миколаївській областях було чутно вибух. Українські захисники збили ворожий російський безпілотник.
Оперативне командування "Південь" повідомило, що сили ППО збили над морем ворожий БПЛА-розвідник.
До теми Росіяни вдруге обстріляли той самий міст через Дністровський лиман на Одещині
Так, ворожі сили продовжують повітряну розвідку у приморських регіонах. Таким чином росіяни визначають, куди завдавати ударів ракетами.
Ворог продовжує повітряну розвідку з метою подальшого нанесення ракетних ударів. Силами ППО над морем збито ворожий БПЛА-розвідник,
– йдеться в повідомленні.
Ймовірно, саме цей звук могли чути мешканці Одещини та Миколаївщини.
Вас може зацікавити – знищення суперсучасного російського гелікоптера Ка-52 "Алігатор": дивіться відео