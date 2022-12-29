Над Одещиною збили 21 ракету: Марченко розповів про наслідки обстрілу

Російські окупанти 29 грудня завдали масованого удару по Україні. Ворожі ракети ворог націлив, зокрема і на Одещину. Наша ППО спрацювала на відмінно.

Про це розповів голова Одеської ОВА Максим Марченко. Він зазначив, що станом на 10:00 на Одещині сили ППО збили 21 ворожу ракету.

До теми Росія підняла бомбардувальники та кораблі в морі, Київ – головна ціль, – ЗСУ про ракетну атаку

Що відомо про наслідки обстрілу

За словами Марченка, уламки однієї з ворожих ракет потрапили в житловий будинок. На щастя, постраждалих немає.

На жаль, в наслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії. Всі служби на місцях працюють,

– Марченко.

Раніше заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок у селі Степове, що лише за 40 кілометрів від Одеси.

Масована атака по Україні 29 грудня

Російські окупанти 29 грудня вчергове атакували міста України, маючи на меті занурити звичайних людей у тотальну темряву. На ситуацію вже відреагували в Офісі Президента. Там зазначили, що загарбники запустили 120 ракет під час цієї масованої атаки.

За словами Подоляка, росіяни хочуть повністю знищити енергетичну інфраструктуру України та докладають для цього максимум зусиль. Окупанти випустили ракети по декількох регіонах України, зокрема:

Києву та області,

Львівщині,

Миколаївщині,

Полтавщині,

Харківщині та інших областях.

Через масовану атаку в Україні екстрено вимкнули світло. До прикладу, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що наразі 90% міста – без світла. Влада очікує на додаткову інформацію від енергетиків.