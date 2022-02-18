Над Польщею й Німеччиною пронісся моторошний буревій: є загиблі й постраждалі

Польщу накрив потужний ураган. Стихія призвела до жертв та постраждалих, сотні тисяч людей залишилися без світла. Крім того, негода панує і в сусідній Німеччині.

Територію Польщі та Німеччини накрили потужні буревії. Вони завдали чималих збитків та призвели до жертв.

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Наслідки панування стихії в Польщі

Ураган пронісся Польщею 16, а згодом і 17 лютого. Сильний вітер повалив сотні дерев по всій країні, зірвав десятки дахів. Понад 300 тисяч користувачів залишилися без світла.

У Любуському воєводстві (південний захід Польщі) дерево впало на автомобіль. У результаті загинув 70-річний чоловік, який був в машині. У цьому ж воєводстві внаслідок падіння дерева на іншу автівку постраждала жінка.

На автомагістралі А1 у напрямку Гданська потужний вітер перекинув вантажний автомобіль. Його водій отримав травми.

У Кракові сильні пориви вітру призвели до падіння 30-метрового підйомного крана. Внаслідок інциденту двоє людей загинули, ще двоє отримали травми.



Внаслідок падіння крана загинули люди / Фото RMF24

У Кракові вітер перекинув кран: дивіться відео

Крім того, рятувальники повідомляють про десятки зірваних дахів у багатьох регіонах Польщі. Зокрема, у населеному пункті Добжица Великопольського воєводства потужний вітер зірвав або пошкодив дахи приблизно 30 будинків.

Від негоди страждає й Німеччина

За інформацією Euronews, ураган Іленія налетів на північ Німеччини та приніс з собою вітер зі швидкістю до 152 кілометрів на годину.

У Берліні через різке погіршення погоди оголосили надзвичайний стан. Авіа- і залізничні компанії скасовують рейси в низці регіонів. Влада Німеччини рекомендує громадянам залишатися вдома.

У деяких містах штормовий шквал призвів до повеней. Зокрема, острів Нордстрандішмур в Північному морі був повністю затоплений.

Водночас DW пише, що у Німеччині також закриті школи. Повідомляється, що дві людини загинули. Крім того, у країні очікують на нову хвилю негоди.



Затоплені вулиці Гамбурга / Фото DPA

Німеччину накрив ураган: дивіться відео