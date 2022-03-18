Над Вінниччиною вдалось збити 3 ворожі ракети

Близько 5:00 18 березня у Вінницькій області збили три ворожі ракети. Постарались наші сили протиповітряної оборони.

Про це розповів голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. Він зазначив, що на території регіону активних бойових дій не проводять.

До теми Був удар по Львову, але ППО спрацювала: 4 ракети ворога влучили в ціль

Збито ворожі крилаті ракети, – Борзов

Сьогодні збито три ворожі крилаті ракети нашими військовими сил ППО,

– підтвердив Борзов.

Раніше крилатими ракетами росіяни атакували і авіаремонтний завод у Львові. Шість із них запустили з акваторії Чорного моря. Дві ракети вдалось збити силам ППО. Внаслідок атаки приміщення заводу повністю зруйновані, одна людина постраждала.

ЗСУ встановили рекорд ефективності використання Javelin: відео