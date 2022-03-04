Над Волновахою збили ворожий Су-25, який бомбив цивільних

Протиповітряна оборона України збила ворожий штурмовик Су-25 над Волновахою. Цей літак бомбардував помешкання мирних громадян та цивільну інфраструктуру.

За даними ООС, пілот катапультувався, наразі ведуться активні пошуки.

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Нагадаємо, російські окупанти спричинили у Волновасі гуманітарну катастрофу. Четвертий день відбувається евакуація людей, орки рівняють місто із землею.

Повний текст повідомлення:

ВКС російської федерації продовжують нести втрати.

Сьогодні, в небі над ВОЛНОВАХОЮ підрозділи протиповітряної оборони Об’єднаних сил збили черговий ворожий штурмовик Су-25. Цей літак бомбив помешкання мирних громадян та цивільну інфраструктуру. Пілот катапультувався, ведуться активні пошуки.

Слава Україні!

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