Над Волновахою збили ворожий Су-25, який бомбив цивільних
Протиповітряна оборона України збила ворожий штурмовик Су-25 над Волновахою. Цей літак бомбардував помешкання мирних громадян та цивільну інфраструктуру.
За даними ООС, пілот катапультувався, наразі ведуться активні пошуки.
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Нагадаємо, російські окупанти спричинили у Волновасі гуманітарну катастрофу. Четвертий день відбувається евакуація людей, орки рівняють місто із землею.
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ВКС російської федерації продовжують нести втрати.
Сьогодні, в небі над ВОЛНОВАХОЮ підрозділи протиповітряної оборони Об’єднаних сил збили черговий ворожий штурмовик Су-25. Цей літак бомбив помешкання мирних громадян та цивільну інфраструктуру. Пілот катапультувався, ведуться активні пошуки.
Слава Україні!
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