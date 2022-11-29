Головне питання – з логістикою: чи нададуть Україні зараз західні винищувачі

Західна авіація в Україні – виключно питання часу. Експерт Левін майже впевнений, що у 2023 році точно з’являться літаки західного зразка – саме F-16 та схожі на них машини.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Ігаль Левін. Він також зазначив, що не можна виключати того факту, що підготовка для отримання західних літаків – вже ведеться.

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"Проблема у надскладній логістиці та в інфраструктурі, адже Україні потрібно все будувати – фактично, з нуля. Навчання фахівців теж займе певний час", – каже Левін.

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Він не виключає, що все це вже відбувається – є чимало непрямих натяків, які вказують на це. Не виключено, що інформація про ймовірну передачу суден, з’явилась не випадково – можливо, щоб підготувати громадськість до такого рішення.

Коли рішення про передачу приймуть – це не означає, що літаки будуть миттєво, це буде ознакою того, що пророблена величезна робота і все готове: пілоти, інфраструктура тощо,

– зазначає військовий експерт.

Щодо передачі Міг-19 – таку інформацію можна трактувати по різному, ми вже знаємо, що була передача запчастин до цих літаків, тому немає великої різниці – передача цілого літака, або ж у розібраному вигляді.

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