Коли британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну: прогнози досить оптимістичні
Джерело:Reuters
Велика Британія пообіцяла надати Україні танки Challenger 2. Вони можуть прибути вже за кілька місяців.
Згодом інші країни, включаючи США і Німеччину, також взяли на себе зобов'язання щодо постачання танків. На думку Києва, це може стати переломним моментом у боротьбі за відбиття російського вторгнення.
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Коли в Україну приїдуть Challenger 2
Британія заявила, що відправить в Україну 14 своїх основних бойових танків разом з додатковою артилерійською підтримкою. Заступник міністра оборони країни Алекс Чалк зазначив, що танки Challenger 2 прибудуть вже зовсім незабаром.
Ми плануємо, що це буде наприкінці березня,
– зауважив посадовець.
За його словами, до цього часу українські війська інтенсивно тренуватимуться, як експлуатувати та обслуговувати ці машини.
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Коротко про танки від Британії
- Під час розмови з президентом Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 14 січня заявив, що його країна прагне посилити підтримку України, зокрема шляхом надання танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем.
- Згодом міністр оборони Британії Бен Воллес повідомив, що Україні нададуть ескадрилью танків Challenger 2. Мовиться про 14 одиниць.
- Варто зауважити, що озброєння цих танків – 120 міліметрова гармата L30A1 довжиною 55 калібрів. Вона – нарізна та використовує боєприпаси роздільного зарядження, які неуніфіковані з НАТО.
- Challenger 2 потрібні свої боєприпаси: бронебійно-підкаліберні, осколково-фугасні, включно з унікальними HESH – бронебійно-фугасними снарядами. Детальніше про цю зброю читайте за посиланням.