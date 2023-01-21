Питання літаків F-16 для України розблоковано, – Подоляк

У Нідерландах заявили, що розглянуть прохання України про надання винищувачів F-16, якщо вона їх попросить. США не будуть проти такої поставки, як це було раніше.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 Канал. Він додав, що не любить прогностичних розмов про те, що "вже завтра" Україна отримає F-16, ракети ATACMS тощо.

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Питання літаків F-16 для України – розблоковане

Подоляк зауважив, що є ініціатива Нідерландів про те, що вони готові передати Україні F-16.

Так, для певних завдань, для того, щоб ми остаточно закрили небо, бо вони дуже ефективні, нам потрібні будь-які сучасні літаки, безумовно. Не лише МіГи та "Сушки", але в тому числі F-15 і F-16, ще краще. Безумовно, ця ініціатива є,

– зазначив радник голови ОП.

За його словами, також є конкретна реакція США – що вони не будуть проти, якщо союзники передадуть певну кількість винищувачів Україні.

"Логістичні переговори, які будуть вести Міністерство закордонних справ України чи міністерство оборони України. Після цього буде зрозуміло, чи точно, коли та скільки ми отримаємо літаків. Після цього уряди тих країн, які будуть передавати, якщо захочуть, можуть про це заявити", – пояснив посадовець.

Він додав, що на дев'ятому "Рамштайні" винищувачі та ракети підвищеної дальності обговорюватимуть, як на восьмому – танки.

"Можна сказати, що оце питання, яке раніше було заблоковане, сьогодні розблоковане. Можна про винищувачі F-15 і F-16 вже говорити практично офіційно, але це питання логістичних переговорів", – підсумував Подоляк.

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Як F-16 можуть допомогти Україні

F-16 стали ефективними проти крилатих ракет, якими Росія масовано атакує Україну. Повітряні Сили США разом з Northrop Grumman завершили п'ятирічний процес модернізації 72 винищувачів F-16 для Національної гвардії США радарами п'ятого покоління. Завдяки їм F-16 зможуть відстежувати більше цілей на більших дальностях та з більшою точністю.

За словами підрядника, нові радари з активною решіткою з електронним скануванням (AESA) створені на основі тих, які Northrop Grumman встановила на F-22 і F-35. Попередній радар управління вогнем APG-68 F-16 міг відстежувати не більше двох об'єктів одночасно, а з новим пілот може "прицілитися у більше цілей, ніж може уразити".