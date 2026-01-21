Укр Рус
24 Канал Новини політики "Наближаємося до егоїзму": президент Чехії розкритикував відмову від надання Україні літаків
21 січня, 11:57
2

"Наближаємося до егоїзму": президент Чехії розкритикував відмову від надання Україні літаків

Поліна Буянова
Основні тези
  • Президент Чехії Петр Павел заявив, що продаж Україні винищувачів L-159 не загрожує обороноздатності Чехії, незважаючи заяви політиків.
  • Ініціативу президента критикують представники владної коаліції Чехії, зокрема прем'єр-міністр Андрій Бабіш, який заявив про необхідність літаків для чеської армії.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що можливий продаж Україні кількох легких навчально-бойових винищувачів L-159 не становитиме загрози обороноздатності країни. Заява політика пролунала на тлі політичного скандалу, який розгорівся довкола цієї ініціативи.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Читайте також "Вже час порушувати правила": найцікавіше із зустрічі Зеленського та Петра Павела 

Чи отримає Україна чеські літаки?

19 січня Петр Павел провів переговори з папою Римським Левом XIV у Ватикані. Згодом, під час пресконференції, він висловився про військову допомогу Україні та відкинув побоювання.

Якщо ви подивитеся на тенденції, які сьогодні виявляються, то, з одного боку, це солідарність, а з іншого – егоїзм. Боюся, що цим рішенням ми наближаємося радше до егоїзму, ніж до солідарності, 
– пояснив президент Чехії.

Раніше під час свого візиту до України Петер Павел заявив, що Чехія може передати Україні кілька навчально-бойових літаків L-159. За словами експертів, ці літаки досить ефективні з погляду ураження "Шахедів": вони можуть літати низько та мати багато точок для навіски озброєння.

Однак ініціативу президента різко розкритикували представники владної коаліції Чехії.

Прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш заявив, що чеська армія потребує літаків і тому їх неможливо надати. Противники військової допомоги також вирішили блокувати продаж Україні L-159.

Військова допомога Україні: останні новини

  • Фінляндія підготувала для України 31-й пакет оборонної допомоги. Відповідне рішення президент країни ухвалив за поданням Державної ради 16 січня 2026 року. Вартість спроможностей, що відправляються цього разу, становить близько 98 мільйонів євро.
     

  • Нещодавно Володимир Зеленський повідомив про надходження "серйозного пакета" ракет для ППО в Україну. 
     

  • За його словами, протягом повномасштабної війни в Україну передали багато різних систем, проте для їхнього використання потрібні регулярні поставки ракет.