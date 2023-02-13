"Ми також межуємо з Росією": що у Фінляндії кажуть про надання танків Leopard 2 Україні

Низка союзників України утворили так звану "танкову коаліцію" надаючи Україні німецькі Leopard 2. Вони також є на озброєнні у Фінляндії і країна вирішує, чи долучитися до цієї ініціативи.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що уряд ще не ухвалив рішення щодо надання танків Україні. Однією з причин є те, що її країна в дещо іншому становищі, ніж решта союзників нашої країни.

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Уряд Фінляндії обговорює це питання

Санна Марін наголосила, що Фінляндія вже надала чимало допомоги Україні й продовжуватиме це робити. Однак щодо танків, уряд продовжує обговорення і про їхні результати поінформує згодом.

Ми не повідомляємо громадськість про такі речі заздалегідь, але коли рішення вже прийнято, ми повідомляємо їм те, що вони повинні знати. Різні країни мали різні лінії комунікації. Ми були стримані, ми не перераховуємо окремі питання, які є у відкритому доступі. Фінляндія надала Україні багато матеріалів, і ми готові продовжувати це робити,

– заявила Марін.

Крім того, прем'єр-міністерка підкреслила, що Фінляндія в іншому становищі, на відміну від партнерів й вимушена враховувати той момент, що країна межує з Росією. Водночас глава фінського уряду наголосила, що підтримує спільні закупівлі зброї країнами ЄС для України, оскільки вони зміцнюють європейську оборонну промисловість. Тож це також захист Фінляндії.

"Танкова коаліція" для України

Після важливих рішень партнерів та союзників Україна отримає десятки танків, зокрема: