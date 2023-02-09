Польща готова надати Україні винищувачі, але не все так просто
Джерело:"Європейська правда"
Україна продовжує вести перемовини з партнерами щодо передачі ЗСУ авіації, зокрема винищувачів. У Польщі заявили, що готові надати нам ці літальні апарати, однак потрібно, аби інші країни Північноатлантичного альянсу перед тим ухвалили такі ж рішення. Також щодо цього питання висловились у Брюсселі, Лісабоні та Таллінні.
Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький на саміті лідерів ЄС в Брюсселі констатував, що його держава готова надати Україні винищувачі, але не однією з перших. Вочевидь, Варшава остерігається ухвалювати таке рішення першою серед інших членів НАТО.
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Хто б міг протягнути Україні руку допомоги в питанні авіації
Моравецький також зауважив, що позиція Польщі стосовно цього питання є непохитною. За його словами, сучасні бойові літаки першими могли б Києву надати ті країни, які мають їх найбільше.
Наша позиція тут однозначна. Можемо діяти тільки спільно у рамках цілого об'єднання Північноатлантичного договору. Якщо таке рішення буде, то ми не будемо тими першими, хто надасть винищувачі, але, напевне, будемо позитивно відповідати на це,
– заявив високопосадовець.
У Європарламенті, в Португалії та в Естонії підтримують надання Україні винищувачів
Варто сказати, що інші високопоставлені чиновники Європи, окрім Моравецького, готові стояти пліч-о-пліч на захисті підтримки нашої держави:
- Відомо, що президентка Європарламенту Роберта Метсола під час візиту Зеленського в Брюссель закликала країни ЄС якомога скоріше надати ЗСУ далекобійні системи та бойові літаки. Як вона зазначила, політична воля певних держав зберегла б життя великій кількості людей.
- Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта також заявляв, що ніяких "червоних ліній" у питанні надання нашій державі винищувачів немає. Власне, відомо, що на озброєння португальської армії є 27 винищувачів F-16, проте без згоди НАТО їх нам, на жаль, Лісабон надати не може.
- Окрім того, пані прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас наголосила, що в її країни немає такої авіації, але якби вона була, то негайно вирушила в Україну. Згодом вона додала, що держави-члени Європейського Союзу повинні спільно купувати зброю і боєприпаси для Збройних Сил.