Надає найбільше допомоги: як Естонія підтримує Україну у війні проти Росії

Після "Рамштайну" Естонія ухвалила рекордний пакет військової допомоги для України на суму 113 мільйонів євро. Він передбачає і гаубиці, і артилерію, і протитанкову зброю.

Естонія надає Україні найбільшу допомогу у світі, якщо рахувати у відсотках від ВВП. Це стосується і загальної, і військової. Про це 24 Каналу сказав естонський професор права Євген Цибуленко.

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Допомога є надпотужною

За словами професора, країна витрачає третину свого оборонного бюджету. Примітно, що Естонія почала це робити не з 2022 року, а з 2014 року. Естонія та Литва були першими країнами, які надали літальну зброю.

У січні 2022 року, коли стало зрозуміло, що вторгнення неминуче, Естонія передала Україні Javelin. Це було не так просто, адже потрібно було отримати дозвіл на реекспорт від США. Однак Естонія впоралася із цим,

– відзначив політолог.

Відтак на початку повномасштабного вторгнення українські військові зустрічали російські танки, зокрема, естонськими "Джавелінами".

"Останній пакет справді найбільший. Естонія передала усі свої гаубиці – 155-міліметрові натовського стандарту. Раніше їх передавала Італія, вони дуже добре себе показали", – зауважив Цибуленко.

Крім того, українським захисникам передадуть 122-міліметрові гаубиці Д-30 радянського зразка. Також надаються протитанкові гранатомети, боєприпаси й інше спорядження.

Естонія переходить на самохідні артилерійські установки. Гаубиці, які йдуть в Україну, замінюються. Сказати, що Естонія повністю залишиться без зброї, не можна,

– пояснив Цибуленко.

Ба більше, країна нарощує закупівлі новітнього озброєння, зокрема HIMARS, які матимуть ракети з дальністю 300 кілометрів, протикорабельні ракети й міни, ППО середньої дальності та інше. Потрібно розуміти, додає політолог, що Естонія є членом НАТО, тож має контингент союзників – англійців, французів, данців.