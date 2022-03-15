Надають найбільше допомоги, – у "Рейтингу" розповіли, кого українці вважають союзниками

В умовах війни Росії проти України інші держави мають власну мету. Однак після перемоги українці переоцінять своє ставлення до них.

Зокрема, воно буде більше раціональним. Про це заявив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в ефірі 24 каналу.

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Кого українці вважають союзниками

За словами Антиповича, наразі є кілька країн, які в умовах війни надають українській державі найбільше допомоги, тож громадяни прихильні до них.

Зрозуміло, що США, Велика Британія, Польща, Литва – це найбільші наші союзники, яких відзначають українці,

– зазначив директор соцгрупи.

Водночас вже після війни українці оглядатимуться, вказуючи на ті країни, які допомагали окупантам.

Антипович розповів про настрої українців в умовах війни: дивіться відео