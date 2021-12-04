Надбання політичних балів, – Жданов про те, навіщо Путін залякує зброєю

Стягування російських військ до кордонів України не пришвидшує зустріч Володимира Путіна та Джо Байдена. Проте це дає змогу торгуватися під час перемовин.

Про це у прямому ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що Росія прагне отримати перевагу.

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"Річ у тому, що всі ці дії й інформаційна кампанія про накопичення військ – це все надбання політичних балів для участі в перемовинах, щоб потім була можливість торгуватися і шукати компроміси у розв'язанні політичних питань між США та Росією", – сказав Жданов.

США не звикли відступати

Росія та США можуть вести діалог 7 грудня у форматі відеоконференції. Жданов зазначив, що градус напруги може впасти, якщо порушать регіональні питання, особливо ті, що стосуються України.

Наскільки розумію, із заяви прессекретарки Білого дому Джен Псакі, США не розглядають можливість обговорення регіональних питань щодо європейського театру воєнних дій. Якби США надали Росії гарантії, що Україна не отримає членство в НАТО, то це було б дуже великою поступкою. Проте США не звикли відступати. Думаю, що вони взагалі зроблять все, щоб таке питання не підіймати. Олег Жданов Військовий експерт

Військовий експерт наголосив, що США підтримують демократію і можуть заявити, що Україна суверенна незалежна й сама повинна вирішувати шлях розвитку.

Навряд США підуть на компроміси щодо України. Дуже багато інтересів США знаходяться в нашій країні,

– додав він.

Олег Жданов про стягування російських військ до кордонів з Україною: дивіться відео