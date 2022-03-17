Надивилися пропаганди і попросять не годувати голубів: у росіян вже їде дах

У Росії мешканці однієї з багатоповерхівок після того, як надивилися кремлівської пропаганди по телебаченню, попросили сусідів не годувати голубів.

РосТБ головного мозку

Спершу, це може здатися цілком кумедно та абсурдно. Однак оголошення мешканців вже розлетілось мережею.

До слова Новий фейк: пропагандисти нафотошопили відповідь за "Первый канал"

Так, схоже, росіяни цілком серйозно перейнялися фейками про "секретні біолабораторії США в Україні", а також начебто про те, що Україна розробляла біологічну зброю.

На жаль, наразі це – одна з наймедійниших у російській пропаганді тем.

Але це й не дивно, що росіяни у це вірять, оскільки їм роками промивали мізки. Тож під впливом цих цілковито пропагандистських наративів, у під'їзді одного з будинків в Білгороді з'явилось таке повідомлення:

Увага! В Україні 36 лабораторій США вже 20 років інфікують птахів та гризунів хворобами (чумою, холерою і т.д.), призначених для нас (рускіх, хохлів, вірмен, євреїв та інших). Будь ласка! Не заманюйте голубів булками! Оберігайте свої сім'ї (і мою) від зарази,

– мовиться у панічному написі у під'їзді.

Насправді ж на території України ніколи не було американських лабораторій.

Сергій Лещенко зазначав , що дуже важливо спростувати цю пропаганду, оскільки Росія може використати цей аргумент, щоб атакувати Україну хімічною зброєю.



Панічний допис росіян / Фото з соцмереж