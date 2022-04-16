Надія завжди перемагає навіть непереборні обставини: Зеленський привітав євреїв із Песахом
16 квітня 2022 , 02:11Читать новость на русском
Президент України Володимир Зеленський привітав єврейську громаду зі святом Песах. Вони відзначають його в суботу.
Цим привітанням Верховний Головнокомандувач ЗСУ закінчив традиційне нічне звернення.
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Зеленський привітав євреїв із Песахом
Цієї суботи єврейська громада святкує Песах – свято звільнення та життя.
Щиро бажаю всім, хто святкує і в Україні, і у світі, миру, добра та неминучої поразки будь-якого зла, яке загрожує свободі та життю на землі. Хаг Песах самеах!
– сказав Зеленський.
Президент також наголосив на необхідності українцям зберігати надію, яка перемагає навіть ті обставини, які можуть здавитися непереборними.
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