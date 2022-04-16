Надія завжди перемагає навіть непереборні обставини: Зеленський привітав євреїв із Песахом

16 квітня 2022 , 02:11
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Президент України Володимир Зеленський привітав єврейську громаду зі святом Песах. Вони відзначають його в суботу.

Цим привітанням Верховний Головнокомандувач ЗСУ закінчив традиційне нічне звернення.

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Зеленський привітав євреїв із Песахом

Цієї суботи єврейська громада святкує Песах – свято звільнення та життя.

Щиро бажаю всім, хто святкує і в Україні, і у світі, миру, добра та неминучої поразки будь-якого зла, яке загрожує свободі та життю на землі. Хаг Песах самеах!
сказав Зеленський.

Президент також наголосив на необхідності українцям зберігати надію, яка перемагає навіть ті обставини, які можуть здавитися непереборними.

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Автор: Марта Касіянчук