Надсилав продукцію до 19 підприємств ВПК Росії: Генштаб підтвердив удар по Болховському заводу
- У ніч на 21 травня підрозділи СБС ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Болхівський завод напівпровідникових приладів в Росії.
- Це одне з провідних підприємств країни-агресорки в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів.
Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Болхівський завод напівпровідникових приладів, що в Орловській області Росії.
Уразили важливий об’єкт ВПК агресора в ніч на 21 травня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Удар по Болховському заводу
В Генштабі зазначають, що це одне з провідних підприємств Росії в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів.
Основними напрямками діяльності цього заводу є виробництво напівпровідникових приладів, мікроелектроніки, силової електроніки, діодів та діодних збірок, мікросхем для імпульсних джерел живлення, оптоелектронних комутаторів, сервоприводів.
Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії, пов'язаних з виробництвом зокрема літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал",
– ідеться в повідомленні.
Цей завод перебуває під міжнародними санкціями. Попри це, він щорічно виробляє майже 3 мільйони приладів, а працює на ньому близько 700 осіб.
Підтверджено досягнення району цілі десятьма одиницями БпЛА. Зафіксовано пожежу. Детальна інформація щодо наслідків ураження об'єкта уточнюється,
– розповіли деталі в Генштабі.
Там підкреслили, що Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України.