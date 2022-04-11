Надто слабкі: прем'єр Польщі розкритикував санкції ЄС проти Росії

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький порівняв санкції ЄС проти Росії зі слабкою вакциною. Політик вважає, що, певною мірою, вони навіть прискорили деякі економічні процеси в РФ.

Моравецький наголосив, що у цій ситуації не може бути нейтральних настроїв. Потрібно донести всім, що з московським режимом нема про що домовлятись.

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