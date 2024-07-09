Синоптики попередили українців про надзвичайну спеку

У багатьох областях України з 9 по 11 липня прогнозують сильну спеку. Зокрема, на Півдні подекуди буде до 40 градусів тепла.

Синоптики попередили, що опадів переважно не буде протягом цих днів. Проте 9 липня та 11 липня можливі дощі.

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Яку погоду прогнозують синоптики

Синоптики розповіли, що 9 липня дощитиме на Заході, Сході, вдень – у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Окрім того, вдень 11 липня місцями невеликий короткочасний дощ та гроза будуть на Закарпатті та в Карпатах.

Спеку варто чекати вночі до 20 – 25 градусів тепла, вдень до 35 – 38 градусів на Півдні, Сході, у Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях.

Також синоптики прогнозують:

10 – 11 липня на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині подекуди надзвичайну спеку до 40 градусів тепла . В решті областей вночі – 15 – 22 градуси тепла;

. В решті областей вночі – 15 – 22 градуси тепла; вдень 9 липня – 26 – 33 градуси тепла, 10 – 11 липня – до 30 – 34 градуси;

у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Чернівецькій областях місцями 35 – 37 градусів тепла.

До речі, Україну чекає аномальна спека. Зокрема, синоптик Ігор Кібальчич розповів, що протягом наступних 7 днів буде аномально спекотна й суха повітряна маса, яка надійде з пустельних регіонів Середньої Азії. Детальніше про спеку читайте за посиланням.